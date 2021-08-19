Çin’den ülkenin süper zenginlerine ültimatom! Gelir dağılımı yeniden düzenlenecek

Resmi devlet haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin merkezi mali ve ekonomik işler komisyonunun düzenlediği bir toplantıda yetkililere, hükümetin varlıkların "sosyal adalet" adına herkese yeniden dağıtılacağı bir sistem kurması gerektiğini söyledi.

Jinping, yetkililere hükümetin 'aşırı yüksek gelirleri düzenlemesi ve yüksek gelirli grupları ve işletmeleri topluma daha fazla dönmeye teşvik etmesi gerektiğini' bildirdi.

Komisyon, ayrıca yeni varlıklı girişimci sınıfının yükselişiyle ilgili parti merkez komitesindeki hoşnutsuzluk raporlarının ardından Çin'in politika yapımının ana odak noktası haline gelen "ortak refah gündemini" sürdüreceğini söyledi.

Ancak bununla birlikte Xi’nin açıklamaları, Pekin'in teknolojiden eğitime kadar çeşitli sektörlerde ülkenin en büyük özel şirketlerini dizginlemek için yaptığı kapsamlı bir baskının ortasında geldi.

NTV'de yer alan habere göre analistler, Çin'in en büyük teknoloji gruplarından biri olan oyun ve sosyal medya şirketi Tencent'in ikinci çeyrek karında bir sıçrama bildirdiği için sosyal taahhütlerini genişleteceğini söylemesinin dikkate değer olduğunu söylemişti.

Ancak, bu ayın başlarında, şirketin oyunları devlet medyasında “manevi afyon” olarak damgalandı ve bu, çocukların oyunlara erişimi üzerindeki kontrolleri sıkılaştırmasına yol açtı. Yine de, düzenleyici bir baskının etkisine ilişkin korkulara rağmen, Tencent, gelirlerde yüzde 20'lik bir artışın ardından Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde net kârını yüzde 29 artarak 6, 6 milyar dolara ulaşmasıyla beklentileri karşıladı.