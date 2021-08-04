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Dünya Çin’den Türkiye’ye flaş çağrı: Birlikte hareket edelim
Dünya

Çin’den Türkiye’ye flaş çağrı: Birlikte hareket edelim

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Türkiye ile olan ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:20:00 -
Çin’den Türkiye’ye flaş çağrı: Birlikte hareket edelim

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50'nci yıl dönümü kutlanıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili ilişkilerin yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Erdoğan'a mesaj gönderdi

China Daily'de yer alan habere göre, Şi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında son 50 yılda ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi.

Şi, 2010 yılında iki ülke arasında stratejik iş birliğinin temellerinin atılmasından bu yana, çeşitli alanlardaki ortaklığın düzenli bir şekilde ilerlemekte olduğunu kaydetti.

Türkiye ile işbirliği vurgusu

Çin Devlet Başkanı, mesajında koronavirüs salgınıyla mücadeleye de değindi. İki tarafın pandemiye karşı birbirini desteklediğini belirten Şi Cinping, "Aşılar konusunda verimli iş birliği gerçekleştirdik." dedi.

Şi Cinping: Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyorum #1

Büyük fırsat

Şi, mesajının devamında, Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı ve ekledi:

"İkili ilişkileri ilerletmek için 50'nci yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendiriyorum ve bunun için Erdoğan ile çalışmaya hazırım."

"Ortak çıkarlarda hareket edelim"

Ortak çıkarlar ve endişeler konusunda iki ülkenin birbirini anlaması ve desteklemesi gerektiği yönündeki görüşünü paylaşan Çin Devlet Başkanı Şi, stratejik iş birliği ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişiminin sağlanması gerektiğini söyledi.

Şi, tüm bunların hem iki ülkeye hem de bu ülkelerin halklarına fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

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