Çin'den Türkiye kararı: Türkiye'nin kapısını çaldı! Türk gıda üreticilerinden tereyağı ithal edecek
Türkiye'ye peş peşe haber gönderdiler! Karar açıklandı: Türkiye ile Çin'in asırlar öncesine dayanan ekonomik ve ticari ilişkileri gün geçtikçe büyürken Türkiye'den sipariş vermek için harekete geçtiler! Çin, Türkiye’den tereyağı ithal edecek,
Çin'de ihracat işinde 15 yılı aşkın deneyime sahip olan bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla, tereyağı ithal edeceğini duyurdu.
Türkiye ile Çin’in asırlar öncesine dayanan ekonomik ve ticari ilişkileri bugün de geliştirilerek sürdürülüyor. Bu gelişmelerle birlikte Çin'in Türkiye'deki yatırım stoğu 1 milyar doların üzerine çıktı ve 1200’ü aşkın Çinli şirket Türkiye'de, 100 kadar Türk şirket ise Çin’de faaliyet gösterdi. Halende göstermeye devam ediyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 2022 yılında yaklaşık 45 milyar dolara ulaştı. TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de 1,5 milyon içme sütü, 1,2 milyon ton yoğurt, 703 bin ton inek peyniri, 766 bin ayran, 89 bin ton yağsız süt tozu, 95 bin ton tereyağı, 32 bin ton kaymak, 45 bin ton tam yağlı süt tozu ve 20 bin ton diğer türlere ait peynir üretimi gerçekleşti.
Gıda üreticilerine ihracat
Türkiye’den daha fazla 'yerel süt ürünleri, kanatlı ürünleri ve su ürünleri' talep eden Çin bugün bu sektörden bir ithalat talebinde daha bulundu. Çin’de ihracat konusunda çok ama çok önemli bir firma, yayınladığı ilanla Türk gıda üreticilerinden tereyağı satın alacağını duyurdu.
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