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Dünya Çin'den Trump'ın pandemi açıklamasına tepki: Yalan üretiyor
Dünya

Çin'den Trump'ın pandemi açıklamasına tepki: Yalan üretiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten Çin'in de sorumlu tutulması gerektiği açıklamalarına ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 01:06:00 -
Çin'den Trump'ın pandemi açıklamasına tepki: Yalan üretiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulundaki konuşmasında dile getirdiği, "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız." açıklamasına Çin'den tepki geldi.

"ABD yalan üretiyor"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin tarafından yapılan açıklamada, "ABD olguları hiçe sayıyor ve yalanlar üretiyor. Menfi siyasi güdülerle BM platformunu Çin'e temelsiz suçlamalar yöneltmek için kullanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'nü yanlış yönlendirdiğini söyleyen Vang, "Çin mümkün olan en erken vakitte pandemiyi bildirmiş, hastalığa yol açan patojeni tanımlamış ve DNA dizilimini dünyayla paylaşmıştır." dedi.

"ABD'nin çabası boşunadır"

Çin hükümetinin pandemiyi engellemek üzere attığı adımların şeffaf olduğunu ve ABD'nin sürekli Çin'İ karalamak istediğini ifade eden Venbin, "Koronoloji gayet açık, olgu ve veriler ortadadır. Çin'i sürekli olarak Kovid-19'la ilişkili iddialarla karalayarak ABD virüs salgınını kötü yönetmesinin suçunu başkalarına yüklemeye çalışıyor. Bu boşuna bir çabadır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump ne demişti?

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda, "Bu pandemiyi dünyaya salan ülke olan Çin'i de sorumlu tutmalıyız. Virüsün ilk günlerinde Çin ülke içi seyahati durdurdu ancak Çin'den yapılan uçuşlara izin verdi. Çin, benim uyguladığım seyahat yasağını da kınadı. Çin hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde virüsün insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söyledi. Sonra da belirti göstermeyen kişilerin virüsü yaymayacağını duyurdu. BM, bu eylemlerinden dolayı Çin'i sorumlu tutmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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