Çin'den TikTok kararı
Çin Hükümeti, son dönemde birçok ülkede tepkilere neden olan TikTok uygulaması için yaş sınırlaması getirdi.
Çin'de alınan yeni karara göre, video uygulaması TikTok'un Çin versiyonu Douyin'e süre kısıtlaması getirildi.
Çin, internet bağımlılığı ile mücadele için adımlar atıyor. Video uygulamasıTikTok'un Çin versiyonu Douyin'in kullanımına süre kısıtlaması getirildi. 14 yaş altı çocuklar, Douyin'de artık günde 40 dakika zaman geçirebilecek.
14 yaş altı çocuklar, Douyin'de yalnızca 40 dakika zaman geçirebilecek. Uygulamaya 6.00 ile 22.00 saatleri arasında erişebilecek.
Kurallar, gerçek adı doğrulanmış kullanıcılar için geçerli olacak. Bu yüzden, Douyin'in sahibi ByteDance şirketi, ebeveynlerin çocuklarına gerçek adla kimlik doğrulama süreçlerini tamamlamaları konusunda yardımcı olmalarını istedi.
Çin'de bir süre önce de çevrim içi oyunlara süre sınırı getirilmişti.