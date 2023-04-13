  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi! 1 milyon Togg için tarihi açıkladı

Karamollaoğlu Saadet Partisi'ne yaptığını meşrulaştırmaya çalıştı! Konuştukça battılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu! 'Cumartesi günü açıyoruz'

Muharrem İnce'ye soğuk duş! 3 vekil adayı istifa etti

Trump'tan 500 milyon dolarlık tazminat davası

Merdan Yanardağ TELE1'e reklam vermeyen Akşener'i hedef aldı: Türkiye'nin geleceğinde rol oynayamaz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik soru: Macron niye Çin'e gitti? '14 Mayıs bir kırılma noktası olacaktır'

Kasa kasa domatesi çöpe dökmüşlerdi! Bakanlık harekete geçti

Seçim 2. tura kalır mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Dünyaya böyle duyurdu: Putin ülkeye gelirse tutuklanacak!
Dünya Çin'den Tayvan'a gayrıresmi kuşatma
Dünya

Çin'den Tayvan'a gayrıresmi kuşatma

Yeniakit Publisher
2023-04-13 07:33:00 - 2023-04-13 07:47:40
Çin'den Tayvan'a gayrıresmi kuşatma

Çin ordusunun geçen hafta sonunda Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatı izleyen günlerde Ada çevresindeki askeri hareketlilik devam ediyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bugün sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin'e ait 26 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, 26 hava aracından 14'ünün, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 6 "SU-30", 2 "J-10", 6 "J-16" savaş uçağının Tayvan Boğazı'ndaki itibari "orta çizginin" gerisine uçtuğu kaydedildi.

Uçuşlar ve gemi devriyelerinin, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından başlattığı 3 günlük askeri tatbikatın sonlandırıldığının duyurulmasının ardından yoğunluğu azalsa da devam ettiği gözleniyor.

Bakanlık, dün de 35 askeri hava aracı ve 8 savaş gemisinin Ada çevresinde tespit edildiğini bildirmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, 8 Nisan'da kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinin katıldığı müşterek askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Üç gün süren tatbikatta, 8 Nisan'da 71 hava aracı ve 9 gemi, 9 Nisan'da ise 70 hava aracı ve 11 gemi, 10 Nisan'da ise 91 hava aracı ve 12 gemi Ada çevresinde görülmüştü.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayrıresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Çin, ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'deki ziyaretinden bu yana, Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırmış, Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari orta çizgiyi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.

Çin, ABD'nin keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine sert tepki gösterdi: Barış ve istikrarı tehdit etti
Çin, ABD'nin keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine sert tepki gösterdi: Barış ve istikrarı tehdit etti

Dünya

Çin, ABD'nin keşif uçağının Tayvan Boğazı'ndan geçişine sert tepki gösterdi: Barış ve istikrarı tehdit etti

Çin Tayvan'ı yutmakta kararlı! "Vazgeçmemizi beklemek hayalcilik olur"
Çin Tayvan'ı yutmakta kararlı! "Vazgeçmemizi beklemek hayalcilik olur"

Dünya

Çin Tayvan'ı yutmakta kararlı! "Vazgeçmemizi beklemek hayalcilik olur"

Tayvan Boğazı'nda sular ısınıyor! Çin ordusu sınırı geçti
Tayvan Boğazı'nda sular ısınıyor! Çin ordusu sınırı geçti

Dünya

Tayvan Boğazı'nda sular ısınıyor! Çin ordusu sınırı geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankalarını satıp altına yatıran dünyaca ünlü milyarderin son tahmini ortalığı karıştırdı: Bir kumar var
Ekonomi

Bankalarını satıp altına yatıran dünyaca ünlü milyarderin son tahmini ortalığı karıştırdı: Bir kumar var

Geçtiğimiz sene bankalardaki hisselerini satarak altın madenciliği şirketi olan Barrick’in yüzde 1,2’sini satın alarak dünya gündemine otura..
25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler
Gündem

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmaz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmaz

Depremzedeler ve arama kurtarma ekiplerinin katıldığı iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Daha cenazelerimiz bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23