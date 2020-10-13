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Dünya Çin'den "Soğuk Savaş" göndermesi: Hint-Pasifik NATO'su kurmak istiyorlar
Dünya

Çin'den "Soğuk Savaş" göndermesi: Hint-Pasifik NATO'su kurmak istiyorlar

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesine ilişkin politikalarının "büyük güvenlik riski" taşıdığını söyledi. ABD'nin Hint-Pasifik ülkeleriyle Çin'e karşı ortak girişimler kurmak istediğini dile getiren Wang, "ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:04:00 -
Çin'den "Soğuk Savaş" göndermesi: Hint-Pasifik NATO'su kurmak istiyorlar

Malezya ziyaretinin son gününde Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Wang, bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin Hint-Pasifik ülkeleriyle Çin'e karşı ortak girişimler kurmak istediğini savunan Wang, "ABD'nin gerçek amacı Hint-Pasifik NATO'su kurmaktır" şeklinde konuştu.

Wang, "Amaçlanan şey eski usul Soğuk Savaş zihniyetini geri getirip taraflar arasında çatışmaları kızıştırmak ve jeopolitik rekabeti körüklemektir. Bu strateji büyük güvenlik riski taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

Wang, Güneydoğu Asya ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde Çin ile yaşadığı sorunların karşılıklı diyalog içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, bu konuda dış müdahalelerin bertaraf edilmesi gerektiğini savundu.

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