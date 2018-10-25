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Çin'den skandal! Cinayete 'talihsizlik' dediler

Çin Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini “talihsizlik” olarak nitelendirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:21
Çin'den skandal! Cinayete 'talihsizlik' dediler

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine yönelik skandal bir açıklama yaptı.

Bakanlık Sözcüsü, başkent Pekin'de yaptığı olağan basın toplantısında, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda Suudi Arabistan'ın açıklamalarını ve soruşturma süreci ile Türkiye dahil bu tüm tarafların açıklamalarını takip ettiklerini belirtti. 

“Talihsizlik”

Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik "Bu olay talihsizlik." ifadelerini kullanan Hua, vakanın uygun şekilde ele alınmasını umduklarını söyledi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı, daha önce Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına sessiz kalmış, konuya yönelik soruları cevaplamamıştı.

Arbede yalanı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:21
  1. İstanbul
  2. Çin
  3. Çin Dışişleri Bakanlığı
  4. Hua Çunying
  5. Cemal Kaşıkçı
  6. Suudi Arabistan

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