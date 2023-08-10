Çin’den sel felaketine uğrayan çiftçilere büyük destek

Bu fonlar, Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, aralarında Hebei, Jilin, Heilongjiang ve Fujian eyaletlerinin de bulunduğu dokuz bölgeye ve Çin’in başlıca tarım ve besin işleme gruplarından Beidahuang Group’a aktarılmak üzere havale edildi. Söz konusu fonlar, sel suları altında kalan tarım arazilerinde sel ile mücadele için yapılması gereken ivedi çalışmalara, felaket vukuunda kurtarma işlerine ve felaket sonrasında tarım üretiminin desteklenmesine yönelik olarak kullanılacak.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı’nın açıklamasına göre tohum, fidan, gübre, ilaçlama gibi tarım malzemesinin alımı ve tarım üretiminin yeniden başlamasına gerekli işletme hizmetleri ve aynı zamanda felaket sırasında zarar görmüş tarım üretimi tesislerinin onarımı için uygun sübvansiyonlar da seferber edilecek.

Doksuri tayfununun neden olduğu rekor düzeyindeki yağışların Çin’in kuzeyini vurması, hem ekili tarlaları ve tarımsal üretim tesislerini hasara uğratmış hem de kentlerin taşkınlardan etkilenmesine neden olmuştu.