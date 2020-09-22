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Dünya Çin'den savaş açıklaması
Dünya

Çin'den savaş açıklaması

Birleşmiş Milletler'deki 75'inci Genel Kurula mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:57:00 -
Çin'den savaş açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna video mesaj ile katıldı.

Şi, dünyada ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkesini sorumlu tutan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarını reddetti.

Çin lideri, korovirüs pandemisine karşı mücadelenin siyasileştirilmemesi çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Cinping, ''Kovid-19 insanlığın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, bu yüzden el ele vermeli ve bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

"Ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme..."

Donald Trump'ın tek taraflı, korumacı ve önce Amerika mesajının aksine çok taraflı uluslararası sistemi savunduğunu söyleyen Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz. Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan anlaşmazlıkları çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. Sadece kendimizi kalkındırmaya çalışmayacağız ve biri kazanırken diğerinin kaybedeceği bir oyun oynamayacağız." dedi.

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