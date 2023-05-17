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Dünya Çin'den, sapkın LGBT'ye yaptırım
Dünya

Çin'den, sapkın LGBT'ye yaptırım

Yeniakit Publisher
2023-05-17 17:52:00 -
Çin'den, sapkın LGBT'ye yaptırım

Çin'de sapkınların desteklendiği Pekin LGBT Merkezi kapatıldı. Pekin LGBT Merkezi, sapkınlara destek ve danışmanlık hizmetleri sunma gibi faaliyetlerde bulunuyordu.

Çin'de sapkınların desteklendiği Pekin LGBT Merkezi kapatıldı. Pekin LGBT Merkezi, sapkınlara destek ve danışmanlık hizmetleri sunma gibi faaliyetlerde bulunuyordu.

Çin'de sapkınların desteklendiği Pekin LGBT Merkezi kapatıldı.

ABD’de iki ayda bir yayınlanan Foreign Affairs dergisinde “Çin giderek homofobik olmaya başladı” konulu bir makale yayınlandı.

Foreign Policy makalesine göre, Çin hükümeti, sapkın LGBT’lilere baskı yapmaya başladı.

Pekin LGBT Merkezi, sapkınlara destek ve danışmanlık hizmetleri sunma gibi faaliyetlerde bulunuyordu.
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Çinli yetkililer, merkezin faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı ve gerekçe olarak “doğallığı” gösterdi.

Foreign Policy de durmadı, mel’unları şu sözlerle savunmaya yeltendi: “Çin'de son yıllarda LGBT topluluğu, artan baskılar ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştır. Hükümetin, toplum içinde LGBT haklarına yönelik daha sert politikalar uyguladığı gözlemlenmektedir. Bu durum, LGBT bireylerin özgürlükleri ve toplumsal kabul görmeleri konusunda endişeleri artırmaktadır.”

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