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Gündem Çin'den Ortadoğu çıkarması
Gündem

Çin'den Ortadoğu çıkarması

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ortadoğu'ya ağırlık vereceğinin sinyalini verdi. Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan Wang Yi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 03:28:00 -
Çin'den Ortadoğu çıkarması

ABD'ye karşı küresel bir güç olarak öne çıkan Çin, Ortadoğu'da temaslarda bulunmak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz gün Suudi Arabistan'da temaslarda bulunan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, burada verdiği mesajda Ordadoğu'da nükleer silahlara yer olmadığını ve Suriye ve Yemen'deki krizin çözülmesi gerektiğini açıkladı.

Bakan Wang Yi'nin bugün Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği biliniyor.

Çin'in attığı bu adımın yeni ABD yönetimi bölgeye ayak basmadan önce gerçekleşmesi de dikkat çekti.

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