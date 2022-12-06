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Dünya Çin'den olay çıkış! 'Nükleer silahı ilk kullanan taraf...'
Dünya

Çin'den olay çıkış! 'Nükleer silahı ilk kullanan taraf...'

Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin Çin konusundaki nükleer silah raporuna verdiği yanıtta 'Çin'in asla nükleer silah kullanan ilk taraf olmayacağını' söyledi ve ABD'yi 'dünya barışı ve istikrarının en büyük baş belası ve yıkıcısı' olmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:59:00 - 2022-12-06 16:06:03
Çin'den olay çıkış! 'Nükleer silahı ilk kullanan taraf...'

Çin Savunma Bakanlığı, Pentagon'un 'Çin'in nükleer kapasitesinde önemli bir artış olduğu' yönündeki raporuna verdiği yanıtta, Pekin'in 'herhangi bir zamanda ve hiçbir koşulda nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama politikasına sıkı sıkıya bağlı kaldığını' söyledi.

Pentagon geçen hafta, Pekin'in 2035 yılına kadar muhtemelen bin 500 nükleer savaş başlığına sahip olacağı ve bunları nasıl kullanmayı planladığı konusunda netlik sağlamadığı konusunda uyarıda bulunan bir güvenlik raporu yayınlamıştı.

Bakanlık sözcüsü Tan Kefei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu rapor, Çin'in ulusal savunma politikasını ve askeri stratejisini çarpıtıyor, Çin'in askeri gelişimi hakkında temelsiz spekülasyonlar yapıyor ve Tayvan konusunda Çin'in içişlerine ağır bir şekilde müdahale ediyor" dedi.

Tan ayrıca, ABD'yi 'dünya barışı ve istikrarının en büyük baş belası ve yıkıcısı' olmakla suçladı.

Tan, raporda Çin'in nükleer silahlarının artırıldığı iddialarına doğrudan değinmedi, ancak ABD'yi, özellikle de Avustralya'nın ABD nükleer teknolojisiyle çalışan bir denizaltı filosu inşa etmesine yardım etme planları nedeniyle 'nükleer gerilimleri artırmakla' suçladı.

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