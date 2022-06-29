Çin’den nükleer silahların yayılmasının önlenmesine destek

YENİ AKİT ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında, İran ve ABD’nin nükleer anlaşma müzakerelerini yeniden başlatmasını değerlendirdi. Zhao, “ABD ve İran’ın Avrupa Birliği’nin (AB) yardımıyla İran nükleer sorunu hakkında dolaylı müzakereye başlayacak olmasını yakından izliyoruz. AB’nin nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. ABD, İran nükleer krizini yaratan taraf olarak, nükleer anlaşmaya yeniden dönme taahhüdünü yerine getirerek, İran’ın meşru kaygılarına yanıt vermenin yanı sıra, müzakerelerin bir an önce yeniden başlatılması ve sonuç alınmasını hızlandırmalı. ABD ayrıca söz ve eylemleri konusunda dikkatli olup, müzakereleri hızlandıracak daha çok şey yapmalı” dedi.

Diplomatik görüşme sorunun çözümünün tek yolu

Sözcü, diplomatik görüşmenin İran nükleer sorununu çözen tek doğru yol olduğuna ve nükleer anlaşmanın korunmasının uluslararası toplumun ortak çıkarlarına uyduğuna işaret etti. Çin’in İran nükleer sorununun siyasi çözüm sürecini daima desteklediğini vurgulayan sözcü, Çin’in müzakerelere yapıcı bir şekilde katılmaya, nükleer anlaşmanın bir an önce normale dönmesini hızlandırmaya, uluslararası nükleer silahların yayılmasının önlenmesi sistemini desteklemeye, Ortadoğu bölgesinde barış ve istikrarı korumaya devam edeceğini ifade etti.

Sözcü ayrıca, kendi meşru hak ve çıkarlarını da kararlılıkla savunacaklarını sözlerine ekledi.