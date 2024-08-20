  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Çin'den nükleer enerji hamlesi
Teknoloji

Çin'den nükleer enerji hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-08-20 20:46:00 -
Çin'den nükleer enerji hamlesi

Çin'de 5 ayrı bölgede 11 yeni nükleer enerji reaktörü kurulacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, dün yaptığı toplantıda kuzeyde Şandong, doğuda Ciangsu ile Cıciang, güneyde Guangdong eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde yeni nükleer reaktörlerin inşa edilmesine karar verdi.

İnşa edilecek 11 yeni reaktörün yaklaşık 220 milyar yuana (30,85 milyar dolara) mal olacağı hesaplanıyor.

Devlete ait Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi (CNGP) 6, Çin Ulusal Nükleer Enerji Şirketi (CNNC) 3 ve Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC) 2 reaktörün yapımını üstlenecek.

Çin, 2022 ve 2023 yıllarında da 10'ar yeni reaktörün yapımına onay vermişti.

Halihazırda 55 aktif nükleer reaktöre sahip ülke, ABD ve Fransa'nın ardından en fazla reaktöre sahip ülke konumunda bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin, proje veya yapım aşamasındaki 36 reaktörün eklenmesiyle 2030 yılına gelindiğinde nükleer enerji kapasitesinde dünya lideri olmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı
Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı

Dünya

Dünya diken üstünde! Zaporijya Nükleer Güç Santrali soğutması alevler içinde kaldı

Rosatom'dan Zaporijya Nükleer santrali açıklaması!
Rosatom'dan Zaporijya Nükleer santrali açıklaması!

Dünya

Rosatom'dan Zaporijya Nükleer santrali açıklaması!

Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı
Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

Gündem

Zaporijya Nükleer Güç Santrali patlarsa ne olur? Şok eden Türkiye detayı

İran ve İslam dünyası gerçek güç dengesine ulaşmak için daha ne bekliyor? "Nükleer" detayı dikkat çekti
İran ve İslam dünyası gerçek güç dengesine ulaşmak için daha ne bekliyor? "Nükleer" detayı dikkat çekti

Medya

İran ve İslam dünyası gerçek güç dengesine ulaşmak için daha ne bekliyor? "Nükleer" detayı dikkat çekti

ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı
ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı

Gündem

ABD ve İngiltere o ülkeye nükleer denizaltı malzemesi transfer edecek! Gizli bilgi paylaşımını öngören anlaşma imzaladı

Şimdi Yunanistan düşünsün! Türkiye'den nükleer adımı!
Şimdi Yunanistan düşünsün! Türkiye'den nükleer adımı!

Gündem

Şimdi Yunanistan düşünsün! Türkiye'den nükleer adımı!

Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!
Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!

Dünya

Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!

Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!
Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!

Dünya

Lukaşenko'dan nükleer silah tehdidi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23