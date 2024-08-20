Çin'den nükleer enerji hamlesi
Çin'de 5 ayrı bölgede 11 yeni nükleer enerji reaktörü kurulacak.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkede kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, dün yaptığı toplantıda kuzeyde Şandong, doğuda Ciangsu ile Cıciang, güneyde Guangdong eyaletleri ile Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde yeni nükleer reaktörlerin inşa edilmesine karar verdi.
İnşa edilecek 11 yeni reaktörün yaklaşık 220 milyar yuana (30,85 milyar dolara) mal olacağı hesaplanıyor.
Devlete ait Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi (CNGP) 6, Çin Ulusal Nükleer Enerji Şirketi (CNNC) 3 ve Devlet Enerji Yatırım Şirketi (SPIC) 2 reaktörün yapımını üstlenecek.
Çin, 2022 ve 2023 yıllarında da 10'ar yeni reaktörün yapımına onay vermişti.
Halihazırda 55 aktif nükleer reaktöre sahip ülke, ABD ve Fransa'nın ardından en fazla reaktöre sahip ülke konumunda bulunuyor.
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Çin, proje veya yapım aşamasındaki 36 reaktörün eklenmesiyle 2030 yılına gelindiğinde nükleer enerji kapasitesinde dünya lideri olmayı hedefliyor.
Kaynak: AA
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