  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çin'den, New York'ta bir polisin kendileri için ajanlıkla suçlanmasına "uydurma" nitelemesi
Aktüel

Çin'den, New York'ta bir polisin kendileri için ajanlıkla suçlanmasına "uydurma" nitelemesi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:58:06 -
Çin'den, New York'ta bir polisin kendileri için ajanlıkla suçlanmasına "uydurma" nitelemesi

PEKİN (AA) - Çin, ABD'nin New York kentinde görevli bir polis memurunun "Çin'e ajanlık yaptığı" suçlamasının "uydurma" olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, olağan basın toplantısında, polis memurunun, Çin'e ajanlık yaptığına dair suçlamaların "tamamen uydurma" ve ABD'deki Çinli diplomatları lekeleme planın bir parçası olduğunu söyledi.

Venbin, polis Baimadajie Angwang'a yönelik suçlamaların, "gibi görünüyor" ve "muhtemelen" tarzında ifadelerle dolu olduğuna dikkati çekti.

ABD tarafının suçlamalarının "tamamen uydurma" olduğunu vurgulayan Venbin, ABD'nin ülkedeki Çin konsolosluğu ve personelinin itibarını sarsma planının başarıya ulaşamayacağını belirtti.

- Polis memuru hakkında dava açılmıştı

New York Polis Departmanında (NYPD) görevli polis memuru Baimadajie hakkında dün Çin için ajanlık yapma suçlamasıyla dava açılmıştı.

Federal savcılık tarafından hazırlanan iddianamede polis memurunun New York'ta yaşayan Tibetliler hakkında Çin konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı kaydedilmişti.

İddianamede Queens ilçesinde görev yapan Baimadajie'ın, pozisyonunu kötüye kullanarak "yasa dışı ajan" gibi, Tibetlilerin etkinlikleri hakkında Çinli yetkililere bilgi verdiği ifade edilmişti.

Baimadajie'ın ayrıca dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve engelleme gibi suçlamalardan da yargılanacağı aktarılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İndirim kapısı aralandı! Faturalar 425 TL düşecek
Ekonomi

İndirim kapısı aralandı! Faturalar 425 TL düşecek

Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi, Türkiye'nin doğalgaz faturasında yüzde 50 indirimin kapısını aralayacak. Önümüzdeki yıl doğalgaz ..
Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak
Dünya

Türkiye’den tarihi Libya adımı! 2 dev anlaşma dünyayı sarsacak

Türk özel sektörü Libya için harekete geçti. Türkiye ile Libya arasında yapılan ordu ve petrol anlaşması dünya basınının gündemine oturdu...
BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!
Dünya

BM'de Aliyev'den tokat gibi sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu üst düzey toplantılarında gönderdiği video mesajda Ermenist..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı