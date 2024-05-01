Çin’den Musk’a hayat öpücüğü

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz hafta Çin'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Tam otonom sürüş teknolojisi için Çin'den olumlu mesajlar alan Tesla onay almasına bir adım daha yaklaştı. Bu gelişme şirketin borsadaki değerini yükseltirken Elon Musk'ın kişisel serveti de 36 milyar dolar değer artış gösterdi.

Yılbaşından bu yana yüzde 22 düşüş gösteren Tesla hisseleri, dün yüzde 12 değer kazandı.

Elon Musk, Çin gezisini 24 saatten kısa bir sürede tamamladı ve Tesla için önemli bir zaferle ayrıldı. Pekin'de üst düzey yetkililerle yaptığı telaşlı toplantıların ardından Çin hükümeti, Tesla'nın gelişmiş sürücü destek hizmetini, kullanıma sunması konusunda onay sinyali verdi.

Çinli yetkililer Tesla'ya, şirketin "Tam Otonom Sürüş" (FSD) yazılım özelliğini ülkede başlatma planını geçici olarak onayladığını söyledi.

Kaynaklar, ABD'li elektrikli araç üreticisinin, Çin teknoloji devi Baidu tarafından sağlanan haritalama ve navigasyona dayalı otonom sürüş hizmetlerini kullanacağını söyledi.

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SIRALAMADA YÜKSELDİ

Bu haberin ardından yükselişe geçen Tesla hisselerindeki performans şirketin yüzde 20.5'lik hissesine sahip Elon Musk'ın servetini de pozitif etkiledi. Bloomberg'in Milyarder Endeksi'ne göre, Çin ziyaretinin ardından Musk'ın serveti 36 milyar dolar artış göstererek 202 milyar dolara yükseldi.

Bu artışın ardından Musk, milyarderler listesinde bir basamak yükselerek Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'i geçip üçüncü sıraya yükseldi.

Musk geçirdiği zorlu bir kaç ayda Tesla, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olma unvanını kısa süreliğine Çinli BYD'ye kaptırdı ve bu ayın başlarında küresel iş gücünün yüzde 10'undan fazlasını işten çıkardı.

Tesla hisselerindeki düşüş nedeniyle yılbaşından bu yana serveti en çok eriyen milyarder olan Elon Musk geçtiğimiz hafta dördüncü sıraya gerilemişti.

Fransız lüks üreticisi Bernard Arnault Milyarder Endeksi'nde 212 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise 203 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor.