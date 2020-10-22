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Dünya Çin'den misilleme tehdidi: Gerekli yanıt verilecek
Dünya

Çin'den misilleme tehdidi: Gerekli yanıt verilecek

Çin'den ABD-Tayvan silah satışına misilleme tehdidi geldi. Pekin hükümeti, ABD'nin politikasının "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere çok yanlış bir sinyal" gönderdiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:11:00 -
Çin'den misilleme tehdidi: Gerekli yanıt verilecek

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, Tayvan'a 1,8 milyar dolarlık potansiyel silah satışının ABD tarafından onaylanmasına yanıt olarak, bu tür satışların durdurulması gerektiğini belirtti.

Lijian, "Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan bölgesine silah satarak, tek Çin ilkesini ciddi şekilde ihlal ediyor. Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ediyor, ülkenin egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına ciddi şekilde zarar veriyor. Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere çok yanlış bir sinyal gönderiyor." diyerek Çin-ABD ilişkilerini ve Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrarı zayıflatan bu tür hamlelere şiddetle karşı çıktıklarını vurguladı.

Lijian, "Çin, durumun nasıl geliştiğine göre meşru ve gerekli bir yanıt verecektir." ifadelerini kullandı.

Çin, ABD tarafını Tayvan'a silah satışının çok zarar verici doğasını tam olarak tanımaya, tek Çin ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildiri hükümlerine uymaya, Tayvan bölgesine silah satışını durdurmaya ve bu bölgeyle askeri bağları iptal etmeye çağırıyor.

Çin'in geçmişte ABD menşeli şirketlerini Tayvan'a silah sattıkları için cezalandırdığı biliniyor.

Tayvan Savunma Bakanı Yen Teh-fa, söz konusu silah satışının Tayvan'ın düşman tehdidi ile başa çıkabilmek için savunma yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacağını söyleyerek ABD'ye teşekkür etti.

Yen Teh-fa, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint-Pasifik ve Tayvan Boğazı'ndaki güvenliğe verdiği önemi gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile güvenlik ortaklığımızı pekiştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

star.com.tr

 

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