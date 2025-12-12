  • İSTANBUL
Çin'den Küresel Çelik Piyasasını Sarsacak Karar! İhracata Kısıtlama Geliyor!
Çin’den Küresel Çelik Piyasasını Sarsacak Karar! İhracata Kısıtlama Geliyor!

Yücel Kaya
Çin’den Küresel Çelik Piyasasını Sarsacak Karar! İhracata Kısıtlama Geliyor!

Dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin, uluslararası piyasalarda büyük yankı uyandıracak bir adım attı. Pekin yönetimi, belirli çelik ürünlerinin ihracatına kısıtlamalar getireceğini ve yeni bir lisans sistemi uygulayacağını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı, çelik ihracatını düzenlemeye yönelik önemli bir planı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının başından itibaren geçerli olacak bir lisans sistemi uygulamaya konulacak.

Bakanlık, bu düzenlemeden 300 farklı çelik ürününün etkileneceğini bildirdi. Detaylı ürün listesi henüz paylaşılmazken, bu geniş kapsamlı önlemlerin alınmasının ardındaki resmi gerekçe ise açıklanmadı.

 

Bakanlığın duyurusunda net bir ifadeyle, “Bazı çelik ürünleri, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere ihracat lisansı yönetimi altındaki kargolar listesine eklenecektir,” denildi.

 

???????? Kapasite Fazlasına Tepki: Avrupa'ya Cevap mı?

Pekin'in bu beklenmedik hamlesi, uluslararası gözlemciler tarafından yurt dışından gelen eleştirilere bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Özellikle Avrupa Birliği (AB), Çin’den gelen ucuz çelik akışından uzun süredir şikayetçiydi.

AB, Çin çeliğinin büyük ölçüde kamu teşvikleri sayesinde rakiplerinden belirgin şekilde daha ucuz olduğunu ve bunun Birliğin kendi sanayisine ciddi zararlar verdiğini savunuyordu. Çin'in bu kısıtlama kararı, küresel pazarlardaki bu kapasite fazlası gerilimini hafifletme çabası olarak görülüyor.

 

Rekor İhracat Artışına Rağmen Kısıtlama

Kısıtlama kararı, Çin’in çelik ihracatındaki rekor artışın hemen ardından geldi. ABD'nin uyguladığı yüksek gümrük vergilerine rağmen Çin, bu yılın Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 6,7 artışla 107 milyon tonu aşan çelik ihracatına imza atmıştı. Bu yüksek hacimli ihracat trendine rağmen getirilen kısıtlama, küresel çelik fiyatlarını ve ticaret akışlarını önemli ölçüde etkileyebilir.

