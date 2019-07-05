Çin’den kültürel soykırım

Münübe Yılmaz

Çin, Xinjiang Özerk Bölgesi’nin batısında yer alan bölgedeki binlerce Müslüman çocuğu eğitim bahanesiyle ailelerinden ayırarak sistematik bir kültürel soykırım başlattı. Anne ve babası devlet tarafından tutuklanan çocukları “zorunlu yeniden eğitim” tesislerine alan Çin hükümeti, özellikle yetim çocukları yüksek güvenlik sisteminin bulunduğu okullara alıyor. Journal of Political Risk dergisinde yazarlık yapan Alman araştırmacı Adrien Zenz, anne ve babası Çin hükümeti tarafından tutuklanan Müslüman çocukların devlete karşı kin duyarak, bu nefreti faaliyete dökmemeleri için zorunlu yeniden eğitim kamplarında sıkı bir eğitime alındıklarını iddia etti. Zenz, ülkedeki okul öncesi eğitim veren okulların 2017 yılında sayıca arttığını ve bu okula gelen çocukların yüzde 90’lık kısmının Müslüman çocuklardan oluştuğuna dikkat çekerek, okullarda Uygurca’nın yasaklanarak Çince eğitim verildiğini de kaydetti. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin bir silah olarak kullanıldığı sistemde, anne babası tutuklanmış Müslüman çocuklar milli ve manevi köklerinden koparılıyor. Hükümet ayrıca ülkedeki okullar ile yaptığı işbirliği aracılığıyla Müslüman yetim çocukların Çin toplumuna uyum sağlaması için acil bir eylem planı başlatarak, çocukların akıl sağlıklarını psikolojik danışmanlar ile haftalık olarak değerlendirmeye de başladı. Çin Kominist Partisi ise yapılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayarak, bunun Batılı basının Çin’e karşı uyguladığı karalama kampanyasından ibaret olduğunu dile getirdi.