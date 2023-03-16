Çin'den, Japonya ve Güney Kore'ye uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un 12 yıl sonra Japonya'ya devlet başkanı düzeyinde gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretle ilgili değerlendirmede bulundu.

Japonya ve Güney Kore'nin yakın komşusu olarak ziyareti ve iki ülke ilişkilerinin değişimini yakından izlediklerini ifade eden Sözcü Vang, "Çin, bazı ülkelerin dışlayıcı hizipler oluşturma girişimlerine karşı çıkıyor. Umarız Japonya-Güney Kore ilişkileri bölgesel barışa, istikrara ve refaha katkı sağlayacak yönde gelişim gösterir." dedi.

Vang, tarihte Japon militarizminin saldırganlığı ve sömürgeciliğinin, Çin, Güney Kore ve diğer Asya ülkelerinde tarifsiz acılara yol açtığını hatırlatarak, "Geçmiş deneyim, eğer unutulmaz ise gelecek için rehber olur. Japonya'dan uzun zamandır kendi saldırganlık tarihi ile yüzleşmesini, tarihsel sorunları dürüst ve sorumlu bir tavırla ele almasını ve bu temelde Asya komşularıyla normal devletler arası ilişkiler kurmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin birbirlerinin önemli ticaret ortakları olduklarını vurgulayan Vang, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarının ve sürekliliğinin korunmasının, her üç ülkenin ve tüm bölgenin çıkarına olduğu değerlendirmesinde bulundu.



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