Çin'den flaş karar! 'Tüm dünyaya açıyoruz'

Resmi ziyaret için İspanya'da bulunan Çin Devlet Başkanı Şi, Senato'da yaptığı konuşmada, geçmişte benzeri görülmemiş şekilde dünyanın şu anda belirsizlik ve istikrarsızlık içinde olduğunu ifade etti.

Şi, "İnsanlığın hangi yöne gittiği belli değil. Serbest ticaret ve küreselleşen ekonomi mi? Yoksa tek taraflı ve serbest ticaret karşıtı bir ekonomi mi? Bu belirsizliği çözmek ve daha çok pozitif enerji yaratıp daha çok uzlaşı için tüm uluslararası toplumun birliğine ve iş birliğine ihtiyaç var. Dünya ancak bu şekilde doğru bir yönde kalkınabilir." dedi.

Çin'in ticaret savaşını yatıştırmaya ve ABD Başkanı Donald Trump'ın serbest ticaret karşıtlığını durdurmaya kararlı olduğunu dile getiren Şi, "Çin, kapılarını dünyaya açabilmek için daha çok çaba sarf edecek. Çin, daha kaliteli ürünler ithal ederek iç piyasasını kalkındırarak pazarlarının dünyaya açılmasını hızlandıracak." diye konuştu.