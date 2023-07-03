  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş "döviz" kararı! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

33 kişiyi öldürenleri yakalım, 50 bin kişinin katilini bırakalım!

Tabelayı görenler şok oldu! Benzine çok büyük zam geldi

Mete Yarar 'Mühendislerle konuştum' diyerek ANKA-3 ile ilgili şok detayı duyurdu: Bu biraz zor duruyor

Beyaz Saray'da büyük panik! Bilinmeyen cisim tespit edildi, ekipler devrede

Adalet Bakanlığı eski çalışanı SİHA'larla ilgili öyle bir proje üretti ki... Herkes peşine düşecek

Vergi borcu yapılandırması için son gün!

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alacaklardı! Bir anda Çin'den satın aldılar

Kimse neler olduğunu anlayamadı! Türkiye'nin peşine düştüler, yarım milyar dolarla geliyorlar

Bu ne biçim iş! Radyoaktif suyu okyanusa boşaltacaklar ama...
Teknoloji Çin'den flaş karar! 66 tanesi Türkiye'ye geliyor
Teknoloji

Çin'den flaş karar! 66 tanesi Türkiye'ye geliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-03 13:07:00 -
Çin'den flaş karar! 66 tanesi Türkiye'ye geliyor

Temmuz sonu gibi İstanbul'da yapılacak olan IDEF 2023 Fuarına 66 Çinli şirketin katılacağı ortaya çıktı.

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Çinli savunma sanayii şirketleri, bu yıl İstanbul’a adeta çıkarma yapacaklar. 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek IDEF’23 Fuarına, 60’ın üzerine Çinli şirket katılıyor.

Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü için vitrin görevi gören IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, birçok kişi tarafından bilindiği üzere iki yılda bir düzenleniyor. IDEF’23 Fuarı, bu yıl 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında her zamanki gibi İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Bu yıl düzenlenecek IDEF, daha öncekilerden ayrılıyor. Çünkü fuara çok ciddi bir yabancı şirket ilgisi mevcut. SavunmaSanayiST.com olarak edindiğimiz bilgilere göre fuarda stant açacak yer kalmamış. Hatta zırhlı araçlar ve ile hava platformlarının sergilendiği açık alan dahi dolmuş. Ancak işin daha da ilginç tarafı ise bu yabancı şirketler arasında Çinli şirketlerin yoğunluğu.

IDEF’e 66 Çinli şirket katılacak

IDEF’23, bu yıl yaklaşık 25 yabancı ülkeden gelen şirketlere ev sahipliği yapacak. Son dönemde savunma sanayii yatırımlarıyla ilgi çeken Çin Halk Cumhuriyeti de bu yabancı ülkeler arasında bulunuyor ve fuara tam tamına 66 tane Çinli şirket katılım sağlıyor. Bu, kabaca fuara katılacak toplam yabancı şirketlerin %30-40’ına tekabül ediyor. Bu da gerçekten çok ciddi bir oran. Esasında Çinli şirketler son dönemdeki birçok fuara, yüksek katılım sağlıyorlar. Ancak IDEF’23 için oran gerçekten doruk noktalara ulaşmış.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23