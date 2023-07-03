Çin'den flaş karar! 66 tanesi Türkiye'ye geliyor

Savunmasanayist'te yer alan habere göre, Çinli savunma sanayii şirketleri, bu yıl İstanbul’a adeta çıkarma yapacaklar. 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek IDEF’23 Fuarına, 60’ın üzerine Çinli şirket katılıyor.

Türk savunma ve havacılık sanayii sektörü için vitrin görevi gören IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, birçok kişi tarafından bilindiği üzere iki yılda bir düzenleniyor. IDEF’23 Fuarı, bu yıl 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında her zamanki gibi İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Bu yıl düzenlenecek IDEF, daha öncekilerden ayrılıyor. Çünkü fuara çok ciddi bir yabancı şirket ilgisi mevcut. SavunmaSanayiST.com olarak edindiğimiz bilgilere göre fuarda stant açacak yer kalmamış. Hatta zırhlı araçlar ve ile hava platformlarının sergilendiği açık alan dahi dolmuş. Ancak işin daha da ilginç tarafı ise bu yabancı şirketler arasında Çinli şirketlerin yoğunluğu.

IDEF’e 66 Çinli şirket katılacak

IDEF’23, bu yıl yaklaşık 25 yabancı ülkeden gelen şirketlere ev sahipliği yapacak. Son dönemde savunma sanayii yatırımlarıyla ilgi çeken Çin Halk Cumhuriyeti de bu yabancı ülkeler arasında bulunuyor ve fuara tam tamına 66 tane Çinli şirket katılım sağlıyor. Bu, kabaca fuara katılacak toplam yabancı şirketlerin %30-40’ına tekabül ediyor. Bu da gerçekten çok ciddi bir oran. Esasında Çinli şirketler son dönemdeki birçok fuara, yüksek katılım sağlıyorlar. Ancak IDEF’23 için oran gerçekten doruk noktalara ulaşmış.

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