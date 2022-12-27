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Dünya Çin’den flaş karantina kararı
Dünya

Çin’den flaş karantina kararı

B kategorisinde bulaşıcı bir hastalık olarak sınıflandırılan KOVİD-19, Çin’de 3 yıl boyunca A sınıfı bulaşıcı hastalık için önleme ve kontrol önlemlerine tabiydi. Ancak kamu otoriteleri önlemleri gevşetme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 14:35:00 -
Çin’den flaş karantina kararı

Çin Devlet Konseyi’ne bağlı KOVID-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması tarafından yayımlanan bir bildiride, 8 Ocak 2023’ten itibaren uluslararası varışlar için karantina gerekliliğinin kaldırılacağı kaydedildi.

Bildiride, Çin’e seyahat eden yolcuların uçağa binmeden önceki 48 saat içinde nükleik asit testi yaptırmaları gerektiği, sonucu negatif çıkanların Çin’e gelebileceği, sonucu pozitif olanların ise testleri negatife döndükten sonra Çin’e uçabileceği, varıştan sonra nükleik asit taramalarının ve toplu karantinanın iptal edileceği bildirildi.

Bildiride, yurtdışından Çin’e gelen yolcuların Çin’in büyükelçilikleri veya konsolosluklarına sağlık kodu başvurusunda bulunmasına gerek kalmayacağı ve test sonucunun sağlık beyannamesi kartına eklenmesi gerektiği ifade edildi.

Bildiride ayrıca, Çin’e gelen yabancılar için ticaret, yurt dışında eğitim, aile ziyaretleri gibi vize kolaylığının sağlanacağına, deniz ve kara limanlarında yolcu giriş çıkışlarının kademeli olarak yeniden başlayacağına ve uluslararası salgın durumu ve hizmet kapasitesi kapsamında Çin vatandaşlarının yurt dışı seyahatlerinin düzenli bir şekilde sürdürüleceğine dikkat çekildi.

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