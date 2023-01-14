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Dünya Çin’den enflasyon açıklaması
Dünya

Çin’den enflasyon açıklaması

Çin’de bu yıl enflasyon seviyesinin genel olarak ılımlı kalmayı sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:37:00 -
Çin’den enflasyon açıklaması

Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi tarafından dün düzenlenen basın toplantısında, Çin’in merkez bankası konumundaki Çin Halk Bankası’nın Para Politikası Genel Müdürü Zou Lan, ülkede enflasyonun durumuna ilişkin bilgi verdi.

Zou, geride kalan 10 yıl boyunca Çin’de tüketim mallarındaki yıllık artışın genel olarak yüzde 2 civarında seyrettiğini belirtti.

Zou Lan, “2023 yılı için Çin’de enflasyon seviyesinin genel olarak ılımlı kalmasını bekliyoruz. Ancak enflasyonun geri tepme olasılığına da dikkat edilmesi gerekiyor. Kısa vadede enflasyon kaynaklı baskılar kontrol altında. Orta ve uzun vadede de Çin’in dünyanın belli başlı üreticilerinden biri olması, arz ve talebin genellikle dengeli olması ve para politikasındaki istikrarın korunması gibi nedenlerden dolayı, fiyat seviyesinde temel istikrarın korunması için uygun koşullar mevcut” ifadelerini kullandı.

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