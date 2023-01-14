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Dünya Çin’den doğal gaz ve kömür hamlesi
Dünya

Çin’den doğal gaz ve kömür hamlesi

Çin, olası soğuk dalgası dolayısıyla ve İlkbahar Bayramı tatili süresince oluşacak tüketim zirvelerine doğal gaz depolarını doldurdu. Ülkede İlkbahar Bayramı tatili ve Çin Yeni Ay Yılı 22 Ocak gününe rast gelmesi ve soğuk havalar nedeniyle enerji talebinin artması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:46:00 -
Çin’den doğal gaz ve kömür hamlesi

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lian Weiliang, basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, 32 milyar metreküpü aşkın bir doğal gaz rezerv kapasitesine sahip olan Çin’in, tam da yoğun ısınma döneminin ortasında bulunulan şu anda 20 milyar metreküp gaz stokunu elde tuttuğunu bildirdi.

Öte yandan kullanılmaya hazır kömür rezervinin de 50 milyon ton düzeyinde olup elektrik santrallerindeki kömür stokunun yaklaşık 175 milyon ton düzeyinde bulunduğunu açıklayan Lian, mevcut rezervlerin ülkenin enerji ihtiyacının zirve yapabileceği önümüzdeki tatil günleri ve soğuk dönemler için dahi yeterli olacağını belirtti.

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