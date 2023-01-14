Çin’den doğal gaz ve kömür hamlesi

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lian Weiliang, basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, 32 milyar metreküpü aşkın bir doğal gaz rezerv kapasitesine sahip olan Çin’in, tam da yoğun ısınma döneminin ortasında bulunulan şu anda 20 milyar metreküp gaz stokunu elde tuttuğunu bildirdi.

Öte yandan kullanılmaya hazır kömür rezervinin de 50 milyon ton düzeyinde olup elektrik santrallerindeki kömür stokunun yaklaşık 175 milyon ton düzeyinde bulunduğunu açıklayan Lian, mevcut rezervlerin ülkenin enerji ihtiyacının zirve yapabileceği önümüzdeki tatil günleri ve soğuk dönemler için dahi yeterli olacağını belirtti.