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Çin'den dikkat çeken Kıbrıs mesajı: Hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs meselesinin adadaki Rum ve Türklerin çıkarına uygun şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

24 Eylül 2019 Salı 23:06
Çin'den dikkat çeken Kıbrıs mesajı: Hazırız

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de yaptığı açıklamada, Kıbrıs meselesinin öteden beri Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kararları temelinde adil ve makul bir şekilde çözülmesini desteklediklerini belirterek, "Herhangi bir çözüm planının Kıbrıs Rum ve Türklerinin, iki toplumun çıkarlarına uygun olması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"Çin, ilgili tarafları soğukkanlılığı sürdürmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak şartların oluşması için Kıbrıs meselesinin adil ve barışçıl çözülmesini etkileyebilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadelerini kullanan Gıng, BM üyesi olarak Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 23:06
  1. çin
  2. kıbrıs
  3. türkiye

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  • AbdullahAbdullah4 dk önce
    Böylelikle kimse Uygurlar için hükümete birşey diyemeyecek. AKPyi ve AKPlileri uyutmasını biliyor Çin.

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