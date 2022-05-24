Çin'den bankalara önemli çağrı! 'artırın'

Çin Merkez Bankası (PBOC) ve bankacılık düzenleme kurumu pandemi nedeniyle olumsuz etkiler gören ekonomiyi desteklemek adına bankalara kredileri artırma çağrısında bulundu.

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang ve diğer yetkililer Pazartesi günü 24 büyük finansal kuruluşla masaya oturarak kredi koşullarını görüştü.

Açıklamada bankalarla yapılan toplantıda onaylanan kredilerin tesliminin hızlandırılması ve gayrimenkul kredilerindeki büyüme istikrarının sürdürülmesi çağrısında bulunulduğu belirtildi.

“Büyük finansal kurumlar sırtlarındaki sorumluları yerine getirmek adına tüm kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak kredi taleplerini karşılamalı ve politika değişimini güçlendirmeliler” ifadelerine yer verilen açıklamada bankaların küçük işletmeler, yeşil projeler, teknolojik yenilikler, enerji arzı ve altyapı gibi kritik alanlara odaklanması gerektiğine dikkat çekildi.

Toplantıda China Development Bank, Agricultural Bank of China ve China Citic Bank Corp.’tan temsilcilerin bulunduğu ve kredi büyümesinde istikrarı korumak için yapılanları görüştükleri kaydedildi.

Toplantılar Nisan ayı kredi büyümelerindeki sert düşüş sonrası geldi

Söz konusu teminatlar ayın başında gelen Nisan ayı için kredi büyüme verilerinin sert bir düşüş yaşayarak beş yılın en düşük seviyesine yakın seyrettiğini göstermesi sonrası geldi. Bu düşüşün tüketici ve işletmelerin Kovid-19 kapanmaları boyunca kredi çekmekten kaçınmaları nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor.

“Açıklama ticari bankaların reel ekonomilere desteğini artırması konusunda cesaret vermesi için bir rehber olma niyetiyle yapılmış gibi görünüyor” diyen NatWest Group Plc. Ekonomisti Peiqian Liu, “Bu durum yeni bir politika insiyatifi değil fakat parasal gevşemenin daha nicelik bazlı bir gevşemeye odaklanacağı görüşümüzü güçlendiriyor. Kredi ivmesi büyük ihtimalle kapanma sonrası toparlanmayı desteklemek için hız kazanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Salı günü toplantıyla ilgili yapılan başka bir açıklamada ise PBOC’nin bankalara kredilere artırmaları için gerekli rehberliği yapması için taahhütte bulunduğu vurgulandı.

Bununla birlikte banka ekonomiyi ve istihdamı istikrara kavuşturmak için diğer bankaları daha ucuz finansman ve küçük işletmelere yardım konusunda destekleyeceklerini kaydetti.