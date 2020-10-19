Çin’den Amerika’ya Uyarı

Çinli yetkililer, Wall Street Journal gazetesindeki habere göre ABD’nin Çinli bilim adamlarını yargılamayı sonlandırmasını yoksa Çin’deki Amerika vatandaşlarının Çin yasalarını ihlal suçlamasıyla karşılaşabileceklerini belirttiler.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül tarihinde yayımladığı bir mesajla, Çin’e yönelik seyahat uyarısında bulunmuştu.

Bakanlık, Çin hükümetinin, diğer ülkelere yönelik pazarlık gücü elde etmek için diğer ülke vatandaşlarına yönelik keyfi gözaltılar ve ülkeden çıkış yasakları uyguladığını bildirmişti.

Trump yönetimi sürekli Çin’i, ABD’ye karşı siber operasyonlar düzenlemek, teknoloji hırsızlığı yapmak, askeri ve stratejik bilgileri çalmakla suçluyor. Pekin ise tüm bu iddiaları reddediyor.

Geçtiğimiz ay da ABD, binden fazla Çinli öğrenci ve bilim adamının vize başvurularının güvenlik gerekçesiyle reddedildiğini bildirmişti.