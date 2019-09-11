0553 313 94 23

Çin'den Almanya'ya sert tepki

Çin’in Berlin Büyükelçisi Wu Ken:- "Hong Kong Çin’e ait ve Hong Kong ile ilgili meselenin Çin’in iç işleri konusu olduğunu vurgulamak isterim. Çin’in egemenliğine ve güvenliğine saygı duyulmalı. Bundan dolayı siyasetçilere şiddet suçlarını örtbas etmemeyi ve Çin ve Hong Kong’un iç işleri meselesine karışmamayı öneririm"

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:49
Çin'den Almanya'ya sert tepki

BERLİN (AA) - Almanya’nın Berlin Büyükelçisi Wu Ken, Hong Kong ile ilgili meselenin Çin’in iç işlerinin meselesi olduğunu ve siyasetçilerin bu meseleye karışmamalarını istedi.

Wu, Çin'in Berlin Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong’daki durum ve Berlin’de Alman siyasetçiler tarafından kabul edilen Hong Konglu aktivist Joshua Wong ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hong Kong’daki protestocuların toplumsal düzene karşı olduklarını, toplumu karşı karşıya getirmeyi, nefret ve şiddeti yaymayı hedeflediklerini savunan Wu, protestocuların meşru sınırları aştıklarını belirtti.

Joshua Wong’un yasa dışı gösterilere katıldığı için hüküm giydiğini, en son yine gözaltına alındığını ancak kefaletle serbest bırakıldığını anımsatan Wu, "Maalesef bazı Alman siyasetçileri şiddet kışkırtanını kabul ettiler." dedi.

Wu, Alman siyasetçilerini Hong Kong ile ilgili temel bilgileri bilmemek veya siyasi çıkar sağlamakla suçladı.

Wu Ken, "Hong Kong Çin’e ait ve Hong Kong ile ilgili meselenin Çin’in iç işleri konusu olduğunu vurgulamak isterim. Çin’in egemenliğine ve güvenliğine saygı duyulmalı. Bundan dolayı siyasetçilere şiddet suçlarını örtbas etmemeyi ve Çin ve Hong Kong’un iç işleri meselesine karışmamayı öneririm." dedi.

Alman basınını da eleştiren Wu, "Alman medyası gösterileri dikkatlice takip etti ancak acımasız vandalizm konusunda sessiz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong’un istikrarının ve refahının Çin’deki merkezi yönetim için de önemli olduğunu belirten Wu, birlikte çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Sorunun sadece yapıcı diyalogla çözülebileceğini vurgulayan Wu, "Diyalog için ön şart şiddetin durdurulmasıdır." dedi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Wu daha sonra yaptığı açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Wong ile bir araya gelmesinden sonra Almanya’nın Pekin Büyükelçisinin Çin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirtti.

"Derin memnuniyetsizliğimizi ifade ettik." diyen Wu, bu olayın (Maas'ın Wong ile görüşmesi) iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuz sonuç getireceğini aktardı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesi tasarısının iptali talebiyle aylardır süren protestoları organize eden grupların liderlerinden Joshua Wong, iki gün önce Berlin'de Bild gazetesinin düzenlediği bir etkinlikte Dışişleri Bakanı Maas ile görüşmüş, Çin yönetimi buna tepki göstermişti.

Wong bugün Berlin’de basın toplantısı düzenlemişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:49
  1. Almanya
  2. Berlin
  3. Çin
  4. Çin Berlin Büyükelçisi Wu Ken
  5. Joshua Wong

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbol: Gloria Kupası
    1. Basketbol: Gloria Kupası
    2. GÜNCELLEME - Sahte MİT'çiye gözaltı
    3. Kırgız devlet büyüklerinden Anadolu..
    4. Mahir Ünal’ın konvoyunda trafik..
    5. Şekerli taze fasulye nasıl yapılır?
    6. Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçı..
    7. GÜNCELLEME - Sakarya'da ormanlık..
    8. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    9. İmamoğlu sandalyeyi kırdı! Erdoğan'ın..
    10. IKBY'den "Irak hükümeti bize 80 milyar..
    11. Onlarca şeftali kasasının altında kaldı
    12. Van’da üretilen doğal gaz tüpü için 3..
    13. Çocuklarda lenf bezi büyümesi nasıl..
    14. Bolton'ın görevden alınmasında "İran"..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sudanlı..
    16. "4-0 gibi bir neticeyle büyük neşe..
    17. Orhan Miroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'nun..
    18. Samsun'da silahla yaralama
    19. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    20. Şehit eşlerine hakaret eden şahıs..
    21. AGD’nin üniversite başkanlarına 4..
    22. Endonezya'da eski devlet başkanının..
    23. Denizli'de Saklıgöl'ün kesin korunacak..
    24. Çin'den Almanya'ya sert tepki
    25. Nihat Özdemir: "Ekim’de oynanacak iki..
    26. Bursa’nın kurtuluş yıl dönemi sosyal..
    27. Bursa’daki kazada hayatını kaybeden..
    28. Emeklilik başvuru talep formu nasıl..
    29. Eşlerine not bırakıp evi terk kız..
    30. Maltepe Uluslararası Tiyatro Festivali..
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...