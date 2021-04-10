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Dünya Çin’den Aliexpress’e rekor ceza! Böylesi görülmedi
Dünya

Çin’den Aliexpress’e rekor ceza! Böylesi görülmedi

Çin'den dünya devi e-ticaret sitesi Aliexpress'e dudak uçuklatacak ceza verildi. Alibaba isimli alışveriş sitesine tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 11:51:00 -
Çin’den Aliexpress’e rekor ceza! Böylesi görülmedi

Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca (SAMR) yapılan açıklamada, Alibaba’nın rekabeti sınırladığı ve malların serbest dolaşımını engelleyerek piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtildi.

SAMR, 12 Mart'ta aralarında Tencent, Çinli arama motoru Baidu Inc, Didi Mobility ve Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

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