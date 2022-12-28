Çin’den ağızdan alınan Kovid-19 ilacı içi flaş karar

Çin’in Jiangsu Eyaleti Gıda ve İlaç Denetim İdaresi, KOVİD-19 tedavi ilacı SIM0417’nin araştırma durumu hakkında bir toplantı düzenledi. Açıklamaya göre, SIM0417, Simcere şirketi, Çin Bilim Akademisi Shanghai Enstitüsü ve Wuhan Viroloji Enstitüsü tarafından ortaklaşa geliştirilen 3CL hedefli COVID-19 tedavisine yönelik oral bir ilaçtır. SIM0417, 28 Mart 2022’de Çin Devlet Gıda ve İlaç Denetim İdaresi’nden klinik onay almıştı.

16 Aralık’ta bin 208 hasta faz III klinik deneylerine katıldı. İlacın en hızlı bir şekilde Şubat 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.