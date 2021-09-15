Çin’den ABD’ye zeytin dalı
Donald Trump döneminde kötüleşen ilişkileri düzeltmeye çalışan Çin’den ABD’ye ticari anlaşma için uygun ortam okuşturma çağrısı geldi. Çin’in Washington Büyükelçisi Qin Gang, ABD’ye Çin’le beraber çalışarak, ekonomik ve ticari anlaşmanın birinci fazının hayata geçirilmesi için gereken koşulları ve ortamı oluşturma çağrısında bulundu.
yeniakit Ankara
Qin Gang ABD-Çin Ticaret Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, Çin’in iki ülke arasında varılan birinci faz ekonomik ve ticari anlaşmayı daima ciddi bir şekilde hayata geçirdiğine işaret etti. Qin, "ABD’nin Çin’le orta noktada buluşarak, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerini izlemesini ve ikili ilişkileri geliştirmek için somut çaba göstermesini umuyorum" dedi.
Dünyanın en büyük iki gücünün ortak çıkarlarının korunması için işbirliği çağrısı
Kovid-19 salgınının ciddi etkilerine rağmen Çin ekonomisine yönelik beklentilerinin büyük olduğunu dile getiren Qin, "Uluslararası Para Fonu’ndan açıklanan verilere göre, önümüzdeki beş yılda Çin’in dünya ekonomisine yönelik katkı oranı yüzde 25’e çıkacak. Çin, salgın sonrasında dünya ekonomisinin toparlanmasına özgüven, güç ve umut aşılamaya devam edecek" diye konuştu.
Qin ayrıca, ABD’nin sanayi ve ticaret çevreleriyle geniş şekilde işbirliği yürüterek, dünyanın en büyük iki gücünün ortak çıkarlarının korunmasına ve ilerletilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.