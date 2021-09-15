Çin’den ABD’ye zeytin dalı

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Qin Gang ABD-Çin Ticaret Konseyi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, Çin’in iki ülke arasında varılan birinci faz ekonomik ve ticari anlaşmayı daima ciddi bir şekilde hayata geçirdiğine işaret etti. Qin, "ABD’nin Çin’le orta noktada buluşarak, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerini izlemesini ve ikili ilişkileri geliştirmek için somut çaba göstermesini umuyorum" dedi.

Dünyanın en büyük iki gücünün ortak çıkarlarının korunması için işbirliği çağrısı

Kovid-19 salgınının ciddi etkilerine rağmen Çin ekonomisine yönelik beklentilerinin büyük olduğunu dile getiren Qin, "Uluslararası Para Fonu’ndan açıklanan verilere göre, önümüzdeki beş yılda Çin’in dünya ekonomisine yönelik katkı oranı yüzde 25’e çıkacak. Çin, salgın sonrasında dünya ekonomisinin toparlanmasına özgüven, güç ve umut aşılamaya devam edecek" diye konuştu.

Qin ayrıca, ABD’nin sanayi ve ticaret çevreleriyle geniş şekilde işbirliği yürüterek, dünyanın en büyük iki gücünün ortak çıkarlarının korunmasına ve ilerletilmesine katkıda bulunacağını ifade etti.