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Dünya Çin'den ABD'ye ‘vazgeç’ çağrısı!
Dünya

Çin'den ABD'ye ‘vazgeç’ çağrısı!

Çin ile ABD arasında ticaret savaşları karşılıklı açıklamalarla kızışıyor. Son olarak Çin’den ABD'ye Çin firmalarına adaletsiz davranmaktan vazgeçme çağrısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 15:30:00 -
Çin'den ABD'ye ‘vazgeç’ çağrısı!

Yeni Akit  Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin bugün düzenlenen basın toplantısında ABD’nin bazı Çin firmalarını “doğrulanmamış liste”den çıkarmayı planladığı haberini değerlendirdi.

Sözcü bugünkü basın toplantısında Çin’in ilgili konudaki tutumunun tutarlı ve net olduğuna işaret etti.

ABD’yi ulusal güvenlik kavramını genelleştirmeyi durdurmaya çağıran sözcü, ABD’nin Çin firmalarına aşağılayıcı ve adaletsiz davranıştan ve ekonomik sorunları siyasallaştırmaktan vazgeçmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sözcü, Çin firmalarının rasyonel ve yasal çıkarlarını korumaya devam edeceklerini dile getirdi.

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