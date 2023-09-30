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Dünya Çin'den ABD'ye sert tepki: Gerçek bir yalan imparatorluğu
Dünya

Çin'den ABD'ye sert tepki: Gerçek bir yalan imparatorluğu

Yeniakit Publisher
2023-09-30 19:30:00 -
Çin'den ABD'ye sert tepki: Gerçek bir yalan imparatorluğu

Çin'den ABD'ye sert tepki: Gerçek bir yalan imparatorluğuÇin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yayımladığı bir rapora tepki göstererek, ABD’yi 'gerçek bir yalan imparatorluğu' olarak nitelendirdi.

ABD’nin Çin’i bilgi manipülasyonu çabalarına her yıl milyarlarca dolar para akıtmakla suçladığı bir raporu yayımlaması üzerine Çin Dışişleri Bakanlığından sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yayımlanan raporun gerçekleri göz ardı ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, “Gerçekler, ‘ABD’nin tam bir yalan imparatorluğu’ olduğunu defalarca kanıtlandı” ifadeleri yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayımlanan bir raporda, Çin'in sansür, veri toplama ve yabancı haber kaynaklarını gizli satın alma yoluyla küresel medyayı manipüle ettiği belirtilmiş, temmuz ayında ise Microsoft ve Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Çinli hacker grubunun ABD devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu en az 25 kurumun e-mail hesaplarına sızdığı bildirilmişti.

Kaynak: İHA

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