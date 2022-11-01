Çin’den ABD’ye rapor tepkisi!

Yeni Akit Ankara

ABD Savunma Bakanlığı’nın raporunda “Çin’in ABD’nin ulusal güvenliğine en ciddi ve sistematik şekilde meydan okuduğu, ABD’nin Hint-Pasifik müttefikleri ve güvenlik ortaklarına zarar verme ve kendi ekonomik ve askeri nüfuzuyla bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarına tehdit oluşturma arayışında olduğu” ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin’in savunma niteliğindeki askeri politikaları izlediğini, hegemonya peşinde koşmadığını ve uluslararası düzenin koruyucusu olduğunu yineleyerek, her biçimdeki hegemonya, kuvvet siyaseti, Soğuk Savaş düşüncesi ve çifte standarda karşı çıktığını yineledi.

Zhao, ABD’nin çağın barış ve gelişme eğilimine uyarak, bugünün dünyası ve Çin-ABD ilişkilerini doğru şekilde algılaması çağrısında bulundu.