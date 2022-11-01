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Dünya Çin’den ABD’ye rapor tepkisi!
Dünya

Çin’den ABD’ye rapor tepkisi!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bugünkü basın toplantısında ABD Savunma Bakanlığı’nın yıllık milli savunma raporunu değerlendirerek, raporun Çin’i engelleme niyetini ve bu hedefe ulaşmak için bahane uydurma girişimini gösterdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 16:12:00 -
Çin’den ABD’ye rapor tepkisi!

Yeni Akit  Ankara

ABD Savunma Bakanlığı’nın raporunda “Çin’in ABD’nin ulusal güvenliğine en ciddi ve sistematik şekilde meydan okuduğu, ABD’nin Hint-Pasifik müttefikleri ve güvenlik ortaklarına zarar verme ve kendi ekonomik ve askeri nüfuzuyla bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarına tehdit oluşturma arayışında olduğu” ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin’in savunma niteliğindeki askeri politikaları izlediğini, hegemonya peşinde koşmadığını ve uluslararası düzenin koruyucusu olduğunu yineleyerek, her biçimdeki hegemonya, kuvvet siyaseti, Soğuk Savaş düşüncesi ve çifte standarda karşı çıktığını yineledi.

Zhao, ABD’nin çağın barış ve gelişme eğilimine uyarak, bugünün dünyası ve Çin-ABD ilişkilerini doğru şekilde algılaması çağrısında bulundu.

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