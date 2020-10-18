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Dünya Çin'den ABD'ye kritik uyarı: Gözaltına alabiliriz!
Dünya

Çin'den ABD'ye kritik uyarı: Gözaltına alabiliriz!

Çin yönetimi, ABD'de Çinli öğrenci ve araştırmacıların yargılanmasına karşılık vereceğini açıkladı. Yapılan açıklamada Çin'deki ABD vatandaşlarının gözaltına alabileceği uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:37:00 - 2020-10-18 15:47:10
Çin'den ABD'ye kritik uyarı: Gözaltına alabiliriz!

The Wall Street Journal gazetesindeki haberde, Çinli yetkililerin birçok kanal aracılığıyla ABD hükümet yetkililerini konuyla ilgili defalarca uyardığı belirtildi.

Çin, Washington'a gönderdiği mesajında, Çinli öğrenci ve araştırmacıların ABD mahkemelerinde yargılanmasının son bulması gerektiği, aksi takdirde Çin'deki ABD vatandaşlarının yasaları çiğnemekten gözaltına alınabileceğini ifade etti.

Haberde ayrıca Washington'daki Çin Büyükelçiliğinin konuyla ilgili sorulara herhangi bir yorumda bulunmadığına dikkat çekildi.

ABD üç Çin vatandaşını gözaltına almıştı

ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda akademik kurumlarda araştırma yapmak için vize başvurusunda bulunan üç Çin vatandaşının Çin Halk Kurtuluş Ordusu'yla bağlantısını gizlediği iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, eylülde "keyfi gözaltı" ve "yerel yasaların keyfi olarak uygulandığı" gerekçesiyle, Çin ana karasına ve Hong Kong'a seyahat etmek isteyen vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısında bulunmuştu.

 

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