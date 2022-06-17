Çin'den ABD'ye karşı bir hamle daha

YENİ AKİT ANKARA

Çin Uluslar arası Radyosu haberine göre, Çin’in üçüncü uçak gemisi Fujian-18 bu sabah denize indirildi ve isimlendirme töreni yapıldı. Çin Mili Marşı’nın söylendiği ve Çin milli bayrağının göndere çekildiği törende geminin kaptanına isim belgesi teslim edildi.

Fujean-18

Çin Komünist Partisi Merkezi Askeri Komisyonu’nun onayıyla Çin’in üçüncü uçak gemisine Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanma Gemisi Fujian adı verildi ve gövde numarası 18 olarak belirlendi. Fujian-18 uçak gemisi, Çin’in kendi yerli gücüyle tasarlanıp üretilen katapült sistemine sahip olan ilk uçak gemisi. Elektromanyetik uçak fırlatma ve savunma sisteminin kullanıldığı uçak gemisinin yüklü ağırlığı 80 bin tonu buluyor. Fujian-18 uçak gemisinin deneme testleri plana göre yapılacak.