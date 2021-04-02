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Dünya Çin’den ABD’ye "İran" çağrısı
Dünya

Çin’den ABD’ye "İran" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını “hukuksuz” olarak nitelendirerek tüm yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:31:00 -
Çin’den ABD’ye "İran" çağrısı

Çin, ABD’yi İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırmaya çağırdı.

Global Times’ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin İran nükleer anlaşmasına (Ortak Kapsamlı Eylem Planı-JCPOA) dönüşü başta olmak üzere uluslararası gündemi değerlendirdi.

Çin'in Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndaki adil duruşunu koruduğunu ve daha yapıcı bir rol oynadığını belirten Hua, ABD’nin ise daha önce İran nükleer anlaşmasından çekilerek gerilimi artırdığını ifade etti. Hua, ABD’nin anlaşmaya geri dönme kararının ise Çin tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi. İran’a yönelik yaptırımları da “hukuksuz” olarak nitelendiren Hua, tüm yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Hua, ABD Başkanı Joe Biden’ın 2 trilyon doları aşan altyapı yatırım planı hakkındaki soruları da cevapsız bırakarak bunun "ABD’nin iç meselesi" olduğunu söyledi.

Çin’in yeni bir kalkınma stratejisi başlattığını dile getiren Hua, pek çok ülkenin de bu gelişimden payını fazlasıyla alacağını aktardı.

Hua, Myanmar'daki artan şiddet olaylarıyla ilgili de "Çin, Myanmar'daki çeşitli siyasi partilerin mümkün olan en kısa sürede diyalog ve istişareye başlamasını umuyor." diye konuştu.

Çin’in Myanmar halkına zarar veren şiddetten ve dökülen kandan ciddi şekilde endişe duyduğunu vurgulayan Hua, ülkedeki durumun daha da kötüye gitmemesi için kısıtlayıcı tedbirler uygulanması gerektiğini kaydetti.

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Yorumlar

karlıdağlar

senin Uygur Türklerine yaptığın ise hukuksuzluğun ötesinde tam bir eşkiyalık!
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