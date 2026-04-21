Çin'den ABD'ye Hürmüz tehdidi!

Çin, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda bir kargo gemisine güç kullanarak müdahale etmesini kaygıyla izlediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun,ABD'nin Çin'den İran'a sefer yaptığı bildirilen İran bandralı gemiye güç kullanarak müdahalede bulunmasından endişeli olduklarını belirtti.

Sözcü Guo, "Umarız ilgili taraflar, ateşkes anlaşmasına sorumlu şekilde uyar ve anlaşmazlıkları derinleştirmekten ve gerilimi yükseltmekten kaçınarak Hürmüz Boğazı'ndan normal geçişin tesisi için gerekli koşulları sağlar." dedi.

Guo, bölgedeki durumun kritik bir aşamada olduğunu, ateşkesle birlikte barışa yönelik fırsat penceresi açılmışken çatışmayı en kısa sürede sonlandırmak üzere uygun koşulların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın bir uluslararası deniz yolu olduğunu söyleyen Guo, Boğaz ve çevresini güvenli ve istikrarlı kılmanın ve buradan engelsiz geçişi sağlamanın bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun ortak çıkarı olduğunu kaydetti.