0553 313 94 23

Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı: "Hong Kong Çin’in meselesi"

Çin Dışişleri Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, Hong Kong’un Çin’in iç meselesi olduğunu, ABD’nin Hong Kong’in işlerine karışmamasını istedi.

11 Haziran 2019 Salı 14:09
Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı: "Hong Kong Çin’in meselesi"

Çin Dışişleri Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, Hong Kong’un Çin’in iç meselesi olduğunu, ABD’nin Hong Kong’in işlerine karışmamasını istedi.


Çin Dışişleri Bakanlık sözcüsü Geng Shuang, bugün Pekin’de yaptığı günlük açıklamasında Hong Kong’un meselelerinin Çin’in iç meselesi olduğunu, ABD’nin Çin’in içişlerine müdahale etmekten kaçınmasını istedi.


ABD, dün yaptığı açıklamada Hong Kong’da, kaçak bulunanların sınır dışı edilmesi ile bir kanun değişikliği teklifinden büyük kaygı duyduğunu, bu kanunun, zanlıların Çin ana kıtasına gönderilmesinin yolunu açacağını ve Hong Kong’un özel statüsünü değiştireceğini söylemişti.


Hong kong’da kaçakların sınır dışı edilmesi konusundaki kanun teklifini protesto etmek son birkaç gün içinde ülkede büyük gösteriler olmuştu. Kanunun kabul edilmesi halinde Çin kaçakları Hong Kong’dan çıkarabilecek.


Çin Dışişleri Bakanı Sözüsü Geng Shuang basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD’nin dikkatli olmasını, Hong Kong ve Çin’in içişlerine herhangi bir şekilde karışmayı durdurmasını istiyoruz” dedi.



Hong Kong’da kaçakların sınır dışı edilmesi kanununa karşı gösteriler


China Morning Post gazetesi, Hong Kong’da Pazar günü, kaçakların sınır dışı edilmesi kanun teklifine karşıyapılan protesto gösterilerine 1 milyondan faza kişinin katıldığını yazarken, Hong Kong polisi gösteriye katılan kişilerin sayısını 300 bin olarak verdi.


Hong Kong’un Valisi Carrie Lam dün yaptığı açıklamada adaletin sağlanması için kaçakların sınır dışı edilmesi yönünde kanun değişikliğine gidilmesinden vazgeçilmeyeceğini söyledi.


Kaçakların sınır dışı edilmesi kanunun hem Hong Kong’da hem de dışarıda büyük tepkilere yol açmış ve şehirde büyük protesto gösterileri yapılmıştı. Hong Kong Valisi benzer gösterilere teşebbüs edilmesi konusunda uyarıda bulundu. Lam, “Okullara, anne babalara, kuruluşlara ve işyerlerine, firmalara ve sendikalara bu radikal faaliyetleri savunuyorlarsa bunu ciddi olarak düşünmeleri çağrısında bulunuyorum” dedi.


Kaçakların sınır dışı edilmesi konusundaki kanun teklifi çarşamba günü 70 kişilik şehir meclisinde ele alınacak. Meclisin çoğunluğunu Çin yanlısı temsilcilerden oluştuğu kaydedildi.


Çin, özerkliğinin, hürriyetlerinin ve bağımsız adalet sisteminin korunması şartıyla “bir ülke iki sistem” formülüyle idare edilen Hong Kong’u 1997 yılında Çin’e teslim etmişti.


ABD’nin 1992’de, Hong Kong’un Çin’den ayrı bir egemenliği olmayan ancak özel bir statüsü olan bir bölge olarak tanıyan bir kanun çıkarmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit Sonra Değişken Faizli Mortgage"
    1. Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit..
    2. Nilüfer Hatun’da mezuniyet coşkusu
    3. Erzurum Havalimanı 5 ayda 446 bin 933..
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    5. Bursa’da zehir tacirlerine..
    6. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat..
    7. İVME’de ilk imza Sivas’ta atıldı
    8. "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler..
    9. Vekili Veli Özcan çalışmaları yerinde..
    10. Burkina Faso’da silahlı saldırdı: 19..
    11. Başından vurulmuş halde bulunan adam..
    12. Tarsus’ta bıçaklı yaralama
    13. İnönü’de mezuniyet coşkusu
    14. Birinci gelmek için pedal çevirdiler
    15. Dinar’da dilenci operasyonu
    16. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
    17. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
    18. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
    19. Bilim insanlarını harekete geçiren..
    20. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
    21. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
    22. İrfan Buz Samsunspor'da
    23. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
    24. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
    25. Her alanda kullanılan shea butter..
    26. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
    27. Çimento sektörü ihracatını yüzde 60..
    28. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    29. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    30. Nadir bulunan Roma sikkesi 552 bin..
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!