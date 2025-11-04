  • İSTANBUL
Dünya Çin'den ABD'ye gizli test cevabı! Siz görevinizi yerine getirin
Dünya

Çin'den ABD'ye gizli test cevabı! Siz görevinizi yerine getirin

Haber Merkezi
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çin'den ABD'ye gizli test cevabı! Siz görevinizi yerine getirin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in gizlice nükleer silah denemeleri yaptığı yönündeki iddiasına Pekin’den yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ülkesinin nükleer stratejisinin savunma amaçlı olduğunu vurgulayarak, ABD’ye sert çıktı.

Pekin, Washington’dan gelen “gizli nükleer test” iddialarını reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin’in barışçıl kalkınma yolunda kararlı olduğunu belirtti.

Mao, ülkesinin “nükleer silahları ilk kullanan olmama” ilkesine bağlı kaldığını ve kendini savunma amaçlı bir nükleer strateji izlediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ve sorumlu bir nükleer güç olarak, nükleer silahların yayılmasını önlemeye ve küresel istikrarı korumaya kararlıdır.”

CTBT’NİN OTORİTESİNİ KORUMA ÇAĞRISI

Mao Ning, Çin’in Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması’nın (CTBT) otoritesini koruma konusunda tüm taraflarla iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, ABD’nin anlaşma kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Mao,

“ABD’nin CTBT kapsamındaki yükümlülüklerine ve nükleer deneme yasağına içtenlikle uymasını, uluslararası silahsızlanma çerçevesini korumak için somut adımlar atmasını umuyoruz.” dedi.

WASHINGTON’DAN YENİ GERİLİM HAMLESİ

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, Çin’in “gizli nükleer denemeler gerçekleştirdiği” iddiasını gündeme getirmişti. İddia, iki ülke arasında uzun süredir devam eden stratejik rekabet ve güvenlik gerilimini yeniden alevlendirdi.

Çin tarafı ise bu tür suçlamaların “asılsız ve provokatif” olduğunu savunarak, Washington’u “küresel istikrarı zedeleyecek söylemlerden kaçınmaya” çağırdı.

KÜRESEL STRATEJİK DENGE VURGUSU

Mao Ning, açıklamasının sonunda, uluslararası toplumun nükleer silahsızlanma sürecine katkı sağlaması gerektiğini belirtti:

“Çin, CTBT’nin yürürlüğe girmesi ve küresel stratejik dengenin korunması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edecektir.”

Kaynak: Global Times

