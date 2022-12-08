Çin’den ABD’ye gerilimi tırmandıracak uyarı!

Yeni Akit Ankara

Edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı kısa süre önce Çin’in Taiwan adasına yönelik iki askeri satışı onayladı. Toplam 425 milyon ABD doları tutarındaki satışlar, askeri uçakların yedek parçalarıyla bazı ekipmanlardan oluşuyor.

Çin’in Taiwan adasındaki savunma makamları ise söz konusu askeri satışların adanın hava operasyonları düzenlemesine yardımcı olacağını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ming bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında konuyu değerlendirdi.

Sözcü Mao Ning, ABD’nin “Tek Çin” ilkesi ile Çin ve ABD arasında 17 Ağustos Bildirisi dahil üç ortak bildiriyi açıkça ihlal ettiğine işaret etti. 17 Ağustos Bildirisi’ne göre, ABD’nin Çin’in Taiwan adasına yönelik askeri satışlar yapması, Çin’in ulusal egemenliğiyle güvenlik çıkarlarını çiğnemesi ve “Taiwan bağımsızlığı” bölücü güçlerine yanlış sinyal göndermesiyle eş anlamlıdır.

Sözcü Mao Ning, Çin’in ABD’nin söz konusu askeri satışlarına kararlılıkla karşı çıktığını vurgulayarak, ulusal egemenliğiyle güvenliği korumak için ABD tarafına güçlü karşılık vereceğini kaydetti.