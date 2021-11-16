Çin'den ABD'ye çok sert uyarı
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın merakla beklediği görüşmede Pekin'den tehditkar açıklamalar geldi.
Çin devlet medyası, iki liderin görüntülü görüşmesinden sonra, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Başkanı Joe Biden'a, 'Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyen' güçlerin 'kırmızı çizgiyi' aşması halinde ülkesinin 'kararlı önlemler' alması gerektiğini söyledi.
Resmi Xinhua haber ajansı, Salı sabahı yapılan toplantıyı "açık sözlü, yapıcı, önemli ve verimli" olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping'in Çin'in Tibet, Hong Kong ve Sincan'daki uygulamaları hakkında görüştükleri belirtildi.