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Dünya Çin'den ABD'ye çok sert tepki: Dünya barışının önündeki tek engel
Dünya

Çin'den ABD'ye çok sert tepki: Dünya barışının önündeki tek engel

Uzun süredir ABD ile gerilim yaşayan Çin, Beyaz Saray'ı dünya barışının sağlanması önündeki en büyük engel olarak niteledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 15:27:00 -
Çin'den ABD'ye çok sert tepki: Dünya barışının önündeki tek engel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçtiğimiz haftalarda bir rapor yayınlamış ve Çin’in Tayvan’a yönelik stratejisini eleştirmişti. Aynı zamanda Çin Halk Kurtuluş Ordusu ile donanmanın inşası, seyir ve balistik füze kapasitesine yönelik değerlendirmeler yapılmıştı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, ABD tarafından ülkesinin askeri gelişim ve hedeflerine yönelik yayınlanan rapora ilişkin açıklama yaptı. ABD’ye çağrı yapan Vu Çien, Beyaz Saray’ı, ülkesinin ulusal savuna ve ordu inşasına karşı tarafsız bakmaya çağırdı. Aynı zamanda Çinli isim, yanlış açıklama yapılması ve rapor yayınlanmasının son bulmasını, ikili askeri ilişkilerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi için somut adımlar atılmasını istedi.

Ülkesinin askeri bir tehdit olarak nitelendirildiği raporda, Pekin’in uygulandığı stratejilerin yanlış yorumlandığını savunan Vu Çien, raporun açık provokasyon olduğunu söyledi.

ABD’nin Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki harekatlarının 800 bin kişinin ölümüne, on milyonlarca insanın yerinden edilmesine sebep olduğunu vurgulayan Çinli isim, bu durumun ABD yönetiminin dünya barışının yok edicisi olduğunun ispatı olduğunu belirtti.

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