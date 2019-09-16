Çin'den ABD'nin rafineri saldırısında İran'ı suçlamasına tepki

PEKİN (AA)- Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yapılan saldırının arkasında İran olduğu iddialarını "sorumsuzca" olarak nitelendirerek, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırının arkasında İran olduğu iddialarını "sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

"Sonuçlanan kesin bir soruşturma olmadan kimin sorumlu olması gerektiği konusunda karar vermek, pek sorumluca olmayabilir." diyen Hua, bölgede çatışmayı yoğunlaştıracak veya genişletecek herhangi bir yönteme karşı olduklarını söyledi.

Hua, ayrıca "İlgili tarafları bölgesel gerilimi tırmandıracak hareketlerden kaçınmaya çağırıyoruz. İlgili tarafların soğukkanlılığı sürdürmesini, Orta Doğu’nun barış ve istikrarını birlikte korumasını umuyoruz." diye konuştu.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğini ileri sürmüştü.



- Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise, cumartesi günü yerel saatle 04.00'da hava saldırısında bulunulmuştu.



Saldırıyı hiçbir grup üstlenmezken bugün Husiler, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." açıklamasını yapmıştı.



Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.