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Dünya Çin'den ABD'nin o iddialarına yalanlama
Dünya

Çin'den ABD'nin o iddialarına yalanlama

Çin yönetimi, "ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkilemek üzere faaliyet yürüttüğü" iddialarını reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 15:51:00 -
Çin'den ABD'nin o iddialarına yalanlama

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, günlük basın toplantısında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (ODNI) John Radcliffe'in seçimlerin sonucunu etkilemeye yönelik dış müdahalelerle ilgili hazırlanan raporun son teslim tarihinde yetişmeyeceğini Kongre'ye bildirmesiyle ilgili sorulan soruya yanıt verdi.

Çin'in başka ülkelerin içişlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Vang, iddiaları "tamamen uydurma" şeklinde niteledi.

ODNI Direktör Ratcliffe'ın, Çin'i "1 numaralı ulusal güvenlik tehdidi" olarak gördüğünü daha önce açıkça ifade ettiğini anımsatan Vang, Çin ile çatışma yerine iş birliğinin daha faydalı olacağına işaret eden kısımların istihbarat raporlarından çıkarıldığına dair haberlerin, ABD medyasında yer aldığını kaydetti.

"Pekin, ekonomik, teknolojik ve askeri olarak hükmetmeyi hedefliyor"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ratcliffe, 4 Aralık'ta Wall Street Journal gazetesinde yayımladığı makalede, Çin'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'ye yönelik en büyük tehdit olduğunu savunmuştu.

Ratcliffe, makalesinde, "İstihbarat bilgileri açık ve net: Pekin, ABD'ye ve gezegenin geri kalanına ekonomik, teknolojik ve askeri olarak hükmetmeyi hedefliyor." ifadelerini kullanmıştı.

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