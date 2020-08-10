  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çin’den ABD’nin Hong Kong yaptırımına misilleme

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:08:27 -
Çin’den ABD’nin Hong Kong yaptırımına misilleme

ANKARA (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam dahil 11 kişiye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını ve 11 ABD’li yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Hong Konglu yetkililere yaptırım kararıyla açıkça Hong Kong’a karıştığını ve Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini söyledi.

"ABD ilgili kararıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normlarını ciddi şekilde ihlal ediyor. Çin tarafı, bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor ve (bu kararı) güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, Çin’in de Hong Kong ile alakalı meselelerde kötü şekilde davranan ABD’li yetkililere yaptırım uygulamaya karar verdiğini kaydetti.

Cao, yaptırım uygulanacak kişilerin ABD’li senatörlerden Marco Rubio, Ted Cruz ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth başta olmak üzere 11 kişi olduğunu belirtirken, yaptırım kararının kapsamı hakkında bilgi vermedi.

- ABD'nin 11 kişiyi yaptırım listesine alması

ABD Hazine Bakanlığından 7 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Hong Kong'un otonomluğunu baltaladıkları ve Hong Kong halkının ifade ve toplanma özgürlüğünü kısıtladıkları" gerekçesiyle 11 kişinin yaptırım listesine alındığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, Hong Kong'da geçen aylarda yürürlüğe giren yeni güvenlik kanununun, bölgenin yüksek otonomi yapısına zarar verdiği ve insan haklarını ihlal ettiği savunularak, Washington yönetiminin Hong Kong halkının yanında olduğunun altı çizilmişti.

Yaptırım listesinde Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong Polis Gücü Komiseri Chris Tang Ping-keung, Hong Kong'un eski Emniyet Müdürü Stephen Lo Wai-chung ve bazı Hong Konglu üst düzey yöneticiler yer aldığı belirtilirken, yaptırımlar kapsamında söz konusu kişilerin ABD'deki mal varlıklarına el koyulmuş, ABD'dekilerin de bu kişilerle iş yapması yasaklamıştı.

- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı. 

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor. 

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması
Siyaset

Herkes parti kuracak diye bekliyordu... Kılıçdaroğlu'ndan kafa karıştıram 'Muharrem İnce' açıklaması

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni parti iddiaları ile gündeme gelen Muharrem İnce’nin ‘parti ku..
Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan
Siyaset

Dilipak’a davada ilk fire Niğde Kadın Kolları’ndan

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın parti içinde ihtilaf oluşturarak 81 il kadın kolları başkanının yazarımız Abdurrah..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı