0553 313 94 23

Çin'den ABD kuklası BAE'ye 'Doğu Türkistan' teşekkürü!

Çin, Doğu Türkistan'daki 'güvenlik uygulamalarına' verdiği destekten ötürü Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti.

23 Temmuz 2019 Salı 23:31
Çin'den ABD kuklası BAE'ye 'Doğu Türkistan' teşekkürü!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Genelkurmay Başkan Yardımcısı Muhammed bin Zayed el Nahyan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in resmi davetlisi olarak bu ülkede bulunuyor.

Çin devlet medyasına göre, Devlet Başkanı Şi Jinping, görüşme sırasında bin Zayed'e, BAE'nin Doğu Türkistan meselesinde Pekin'e verdiği "değerli destek" için teşekkür etti ve iki ülkeyi terörle mücadele konusunda iş birliğini daha da güçlendirmeye çağırdı. Abu Dabi Veliaht Prensi de ülkesinin "Çin'in etnik azınlıkların haklarını ve çıkarlarını koruma çabalarını takdir ettiğini" söyledi.

Çin devlet televizyonu CCTV de Muhammed bin Zayed'in, BAE'nin Çin yönetimiyle birlikte aralarında Doğu Türkistan İslam Hareketi'nin de olduğu sözde "terörist ve aşırılık yanlısı gruplara karşı ortak mücadele" etmeye istekli olduğunu söylediğini aktardı.

Veliaht Prens'in açıklamalarının, Çin'in Doğu Türkistan politikalarının uluslararası kamuoyundan sert tepki ve eleştiri aldığı bir zamana denk gelmesi dikkati çekti.

Twitter hesabından bir açıklama yapan bin Zayed, iletisinde, arkadaşı olarak tanımladığı Çin lideri Şi Jinping ile görüşmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Ortak hedefleri, özlemleri ve insana yatırım vizyonunu paylaşıyoruz. Küresel barış ve istikrar için mücadele ediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gelecek vadediyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının verilerine göre 3 milyon civarında Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara mensup vatandaşları zorla toplama kamplarına alan Çin yönetimi, ilk etapta bu kampların varlığını reddetmişti.

Ancak uluslararası baskıların artması üzerine Pekin, toplama kamplarını dünyaya 'yeniden eğitim merkezi' ya da 'mesleki eğitim merkezi' olarak lanse etmeye çalışmıştı.

Batılı ülkelerden Pekin'e çağrı: Toplama kampları derhal kapatılsın

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda, temmuz başında Japonya ve Avustralya'nın da aralarında olduğu 22 Batılı ülke, Pekin yönetimine ortak bir mektup yazarak Doğu Türkistan'daki toplama kamplarını kapatması ve zorla tutulan Uygurların da derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

Ancak bu mektuptan 3 gün sonra aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve Körfez ülkelerinin de bulunduğu 37 ülke, Çin'in Doğu Türkistan'daki politikalarına destek veren bir açıklamaya imza atmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) başta olmak üzere, Batılı insan hakları örgütlerinin tepki gösterdiği söz konusu imzaya Suudi Arabistan geçtiğimiz hafta sahip çıkmıştı.

BM, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, Çin'in Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarını sert ifadelerle eleştiriyor, derhal kapatılmasını istiyor.

 

Kaynak: Euronews

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:31
  1. Doğu Türkistan
  2. BM
  3. İnsan Hakları İzleme Örgütü
  4. Uluslararası Af Örgütü
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. Muhammed bin Zayed el Nahyan
  7. Şi Cinping
  8. toplama kampları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2019
    2. Husiler İran'a bağlı olmadıklarını..
    3. Fenerbahçe Hertha Berlin maçı ne..
    4. Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Yasin Süzen'den altın madalya
    6. Trump'a çağrı yaptılar: Açıklama..
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin..
    8. Önce kanlı elbiseleri, 2 gün sonra..
    9. Venezuela'da elektrik kesintisi sona..
    10. Trump'tan Pakistan'a teklif!
    11. Gümüşhane Valiliğinden dereden alınan..
    12. Beyaz Saray'da Türkiye toplantısı!..
    13. "İran Körfez'deki tüm ABD gemilerini..
    14. 4 ülkeden İsrail'e sert tepki: Ciddi..
    15. Hanım göbeği tatlısı nasıl yapılır?..
    16. ABD'den skandal Türkiye kararı!
    17. "Uyum Mahalle Buluşmaları"
    18. Trump'tan Çin'e şaşırtan övgü!
    19. Anında müdahale ormanı yanmaktan..
    20. Arı sokarsa ne yapılmalı? Arı sokması..
    21. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf..
    22. Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a çağrı:..
    23. Çin'den ABD kuklası BAE'ye 'Doğu..
    24. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    25. Hakan Atilla, ABD’den Türkiye’ye..
    26. Eczacıbaşı futbol turnuvası sona erdi
    27. Macaristan'da ölüm tehlikesi yaşayan..
    28. Gercüş’te iki aile arasında kavga: 2..
    29. Bakan Kasapoğlu Milli Atlet Yasin..
    30. Gazze'de durum korkunç boyutlara ulaştı
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!