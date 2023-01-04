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Dünya Çin’den 2023’te uzaya 50’den fazla fırlatma görevi
Dünya

Çin’den 2023’te uzaya 50’den fazla fırlatma görevi

Çin, bu yıl uzaya 50’den fazla fırlatma görevini gerçekleştirmenin yanı sıra Ay keşif projesinin dördüncü aşaması ile gezegen keşif programını hızlandırmayı ve Chang’e-7 ile Tianwen-2 gibi yeni model uzay araçlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:19:00 -
Çin’den 2023’te uzaya 50’den fazla fırlatma görevi

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurumu (CASC) tarafından düzenlenen bir toplantıda 2023 yılına dair uzay programları açıklandı. CASC Genel Müdürü Zhang Zhongyang toplantıda sunduğu raporda, bu yıl uzaya 50’den fazla fırlatma görevinin gerçekleştirileceğini ve Uzay İstasyonu’nun olağan işleyişine geçileceğini kaydetti.

Ay keşif projesinin dördüncü aşaması ile gezegen keşif programının kapsamlı şekilde hızlandırılacağını dile getiren Zhang, 2023’te Chang’e-7 ve Tianwen-2 gibi yeni model uzay araçlarına ilişkin Ar-Ge çalışmalarının yürütüleceğini ve Uzun Yürüyüş-6C taşıyıcı roketinin ilk uçuşunun tamamlanacağını söyledi. Zhang, yeni yılda ticari uzay faaliyetlerinin tamamlanacağını ve tam uydu ihracatına ilişkin sözleşmelerin de yerine getirileceğini sözlerine ekledi.

CASC Yönetim Kurulu Başkanı Wu Yansheng toplantıda yaptığı konuşmada, Çin’in yakın dünya asteroitleri ve ana kuşak kuyruklu yıldızları tespit etmek amacıyla 2025’te derin uzaya keşif aracı göndermeyi ve gelecek 10-15 yıl içinde Mars’tan toplanan örnekleri dünyaya getirmeyi hedeflediğini belirtti.

Zhang ayrıca, Jüpiter ve Uranüs gibi gezegenlerin, güneş ve güneş sisteminin sınırlarının keşfini gerçekleştirmenin yanı sıra 2030’a gelindiğinde güneş sistemi dışında insanlığın yaşamasına uygun olan gezegenleri keşfetmeyi amaçlayan planı yerine getireceklerini ifade etti.

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